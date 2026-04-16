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На крупнейшем в Австралии НПЗ вспыхнул сильный пожар

16 апреля 2026 09:00
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Австралия столкнулась с серьезной угрозой большого дефицита топлива. Кризисная ситуация вызвана не ближневосточным конфликтом, а чрезвычайным происшествием. На крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул сильный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие обеспечивает более 50 % потребностей в топливе второго по численности населения штата Виктории, и 10 % во всей Австралии. По сообщению экстренных служб – огонь вспыхнул поздно вечером в цехе по производству бензина и стал быстро распространяться. Все сотрудники завода были экстренно эвакуированы, сообщений о жертвах и пострадавших нет.

В момент ЧП там находилось около 100 человек. Из-за густого токсичного дыма жителей близлежащих районов призвали по возможности не выходить на улицу и закрыть окна. Причины происшествия выясняются. Министр энергетики Австралии заявил, что пожар может вызвать серьезные перебои в поставках топлива.

# ЧП

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