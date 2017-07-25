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В Индии обрушилось жилое здание: под обломками остаются более 20 человек

25 июля 2017 12:01
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Новости Индии. Чрезвычайное происшествие в Индии. На северо-востоке города города Мумбаи обрушилось жилое здание. Под обломками могут находиться более 20 человек. На месте ЧП развернута поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии обрушилось жилое здание: под обломками остаются более 20 человек-1

Специалистам помогают добровольцы. Однако надежда отыскать выживших тает с каждой минутой.

К настоящему моменту из-под груды бетона и стекла уже удалось освободить девятерых. Еще семеро найдены мертвыми. Причины обрушения выясняются.

# Фотофакт # Обрушение дома

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