В Индонезии затонуло скоростное судно с 50 пассажирами на борту: погибли 8 человек, в том числе двое детей

Новости Индонезии. К событиям за рубежом. У берегов Индонезии затонуло скоростное судно. На борту было более 50 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лодку накрыло волной у острова Борнео. Там сейчас работают представители военно-морских сил, водолазы и береговая охрана. Более 20 человек удалось спасти. Медики оказывают им помощь. Также обнаружены тела 8 погибших. Среди них – двое детей.