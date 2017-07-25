В Индонезии затонуло скоростное судно с 50 пассажирами на борту: погибли 8 человек, в том числе двое детей

Новости Индонезии. К событиям за рубежом. У берегов Индонезии затонуло скоростное судно. На борту было более 50 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. К событиям за рубежом. У берегов Индонезии затонуло скоростное судно. На борту было более 50 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лодку накрыло волной у острова Борнео. Там сейчас работают представители военно-морских сил, водолазы и береговая охрана. Более 20 человек удалось спасти. Медики оказывают им помощь. Также обнаружены тела 8 погибших. Среди них – двое детей.
Судьба остальных пассажиров неизвестна. По мнению специалистов, некоторые могут быть заблокированы внутри лодки. Спасательная операция продолжается.