В Италии продали белый трюфель за 184 000 евро

Стали известны результаты торгов на аукционе, где выставляется самый дорогой в мире деликатес. Итальянский белый трюфель весом 950 граммов продан за 184 000 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лот представили в живописном замке XIII века. Одновременно по видеосвязи за аукционом следили потенциальные покупатели в разных уголках планеты. В итоге наибольшую сумму предложил гонконгский бизнесмен.

Белый трюфель произрастает только в дикой природе в лесах на северо-западе Италии. Обычно их находят под землей рядом с корнями деревьев. Гриб испускает весьма специфичный слабый запах, который пробивается сквозь землю и который могут учуять лишь специально обученные собаки.