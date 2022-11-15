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Испанские дальнобойщики объявили забастовку

15 ноября 2022 07:02
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Новости Испании. Испанские дальнобойщики вновь объявили забастовку. Сотни людей прошли маршем по Мадриду. Протестующие недовольны ростом цен и политикой правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанские дальнобойщики объявили забастовку-1

Многие размахивали плакатами с лозунгом «Нам не нужны субсидии, нам нужны решения». В первую очередь дальнобойщики требуют изменить правила автомобильных перевозок. Ранее правительство уже выделило пакет помощи в размере 1 миллиарда евро.

Напомним, прошлая забастовка дальнобойщиков привела к остановке испанских цепочек поставок, вызвала нехватку продовольствия и инфляцию, а также ударила по квартальному экономическому росту.

# Акции протеста # Новости Испании # Фотофакт

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