В Италии при взрыве в доме погибли 3 человека

Новости Италии. Взрыв в заброшенном доме на севере Италии привел к гибели трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще столько же получили различные травмы и были госпитализированы.

Жертвами происшествия стали пожарные, которые пытались ликвидировать возникшее в здании возгорание. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа. Однако следствие не исключает версию об умышленном поджоге, следствием которого стал взрыв. По факту ЧП проводится проверка.