Прямой эфир

В Италии при взрыве в доме погибли 3 человека

05 ноября 2019 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Взрыв в заброшенном доме на севере Италии привел к гибели трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще столько же получили различные травмы и были госпитализированы.

Жертвами происшествия стали пожарные, которые пытались ликвидировать возникшее в здании возгорание. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа. Однако следствие не исключает версию об умышленном поджоге, следствием которого стал взрыв. По факту ЧП проводится проверка.

В Италии при взрыве в доме погибли 3 человека-1

В Италии при взрыве в доме погибли 3 человека-3

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха превышает допустимый в десятки раз
05 ноября 2019 09:40

В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха превышает допустимый в десятки раз

Вертолёт с президентом Боливии на борту совершил экстренную посадку
05 ноября 2019 09:37

Вертолёт с президентом Боливии на борту совершил экстренную посадку

Япония потеряла почти 2 млрд долларов из-за тайфунов
05 ноября 2019 09:34

Япония потеряла почти 2 млрд долларов из-за тайфунов