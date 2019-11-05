Япония потеряла почти 2 млрд долларов из-за тайфунов

Новости Японии. Япония несет убытки: эксперты подсчитали размер ущерба от обрушившихся на страну тайфунов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыболовному и сельскому хозяйству непогода обошлась почти в 2 миллиарда долларов. И эта цифра может возрасти, поскольку работы по ликвидации последствий удара стихии еще не завершены.

В общей сложности были зафиксированы 8,5 тысяч фактов нарушения оросительных систем, пострадали посевы на площади в 140 квадратных километров. Также серьезный ущерб был нанесен рыболовным портам и прибрежным фабрикам по переработке морепродуктов.