В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха превышает допустимый в десятки раз

Новости Индии. Индия задыхается от смога. В Нью-Дели объявлено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень загрязнения воздуха в столице превысил критический в десятки раз. В школах и детских садах отменены занятия. Из-за плохой видимости в работе аэропорта возникли серьезные перебои. Власти делают все возможное для улучшения ситуации: все строительные работы, провоцирующие поднятие пыли, запрещены. Введены кардинальные меры по уменьшению на дорогах количества машин.