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В США предъявили обвинения более чем 120 участникам штурма Капитолия

22 января 2021 14:57
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Новости США. В США предъявили обвинения более чем 120 участникам штурма Капитолия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстрантам среди прочего инкриминируют незаконное проникновение в здание и нападение на полицейских. Некоторых также обвиняют в организации заговора.  

В США предъявили обвинения более чем 120 участникам штурма Капитолия-1

Поиски дебоширов продолжаются по всей стране. Кроме того, увеличено вознаграждение за информацию о самодельных бомбах, обнаруженных во время беспорядков 6 января. За ценные данные можно получить 75 тысяч долларов.  

В США предложили перенести голосование по импичменту Трампа на середину февраля

Напомним, штурм Капитолия стал причиной вынесения Палатой представителей США импичмента Трампу. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Чтобы решение вступило в силу, необходимо одобрение Сената. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится в середине февраля.  

В США предъявили обвинения более чем 120 участникам штурма Капитолия-4

После инаугурации Байдена на улицах американских городов тише не стало. В Портленде беспорядки продолжаются второй день подряд. Вооруженные представители группировки «Антифа» и сторонники движения «Жизнь черных имеет значение» устраивают на улицах погромы. Акции заканчиваются жестким разгоном и задержаниями.  

# Массовые беспорядки # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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