Новости США. В США предъявили обвинения более чем 120 участникам штурма Капитолия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстрантам среди прочего инкриминируют незаконное проникновение в здание и нападение на полицейских. Некоторых также обвиняют в организации заговора.

Поиски дебоширов продолжаются по всей стране. Кроме того, увеличено вознаграждение за информацию о самодельных бомбах, обнаруженных во время беспорядков 6 января. За ценные данные можно получить 75 тысяч долларов.

В США предложили перенести голосование по импичменту Трампа на середину февраля

Напомним, штурм Капитолия стал причиной вынесения Палатой представителей США импичмента Трампу. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Чтобы решение вступило в силу, необходимо одобрение Сената. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится в середине февраля.