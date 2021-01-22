Митинг в Варшаве закончился жёстким разгоном и задержаниями. Полиция применила слезоточивый газ

Новости Польши. Протестные настроения в Польше вспыхнули с новой силой. Митинг в Варшаве под символичным названием «Открытие сезона» завершился жестким разгоном и задержаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицы вышли женщины, выступающие против запрета абортов. Собрались в столице также фермеры, предприниматели и антифашисты. После того, как правоохранители попытались преградить путь многочисленной толпе, начались стычки.

В стражей порядка полетели снежки и различные предметы. В ответ те применили слезоточивый газ. Под удар попали и журналисты. Так, например, фотограф местной газеты подвергся обстрелу, даже несмотря на отличительную повязку и пресс-карту на руке.

Демонстрантов вытаскивали из толпы без разбора. С криками «Отпусти» протестующие бросились на помощь задержанному пожилому мужчине.