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Митинг в Варшаве закончился жёстким разгоном и задержаниями. Полиция применила слезоточивый газ

22 января 2021 11:48
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Новости Польши. Протестные настроения в Польше вспыхнули с новой силой. Митинг в Варшаве под символичным названием «Открытие сезона» завершился жестким разгоном и задержаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинг в Варшаве закончился жёстким разгоном и задержаниями. Полиция применила слезоточивый газ-1

На улицы вышли женщины, выступающие против запрета абортов. Собрались в столице также фермеры, предприниматели и антифашисты. После того, как правоохранители попытались преградить путь многочисленной толпе, начались стычки.  

Митинг в Варшаве закончился жёстким разгоном и задержаниями. Полиция применила слезоточивый газ-4

В стражей порядка полетели снежки и различные предметы. В ответ те применили слезоточивый газ. Под удар попали и журналисты. Так, например, фотограф местной газеты подвергся обстрелу, даже несмотря на отличительную повязку и пресс-карту на руке.  

Митинг в Варшаве закончился жёстким разгоном и задержаниями. Полиция применила слезоточивый газ-7

Демонстрантов вытаскивали из толпы без разбора. С криками «Отпусти» протестующие бросились на помощь задержанному пожилому мужчине.

Митинг в Варшаве закончился жёстким разгоном и задержаниями. Полиция применила слезоточивый газ-10

Правоохранители, не церемонясь, применяли силу: валили активистов на землю, скручивали руки и увозили в участки. Задержаны более 10 человек.  

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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