Митинг в Варшаве закончился жёстким разгоном и задержаниями. Полиция применила слезоточивый газ

Новости Польши. Протестные настроения в Польше вспыхнули с новой силой. Митинг в Варшаве под символичным названием «Открытие сезона» завершился жестким разгоном и задержаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Протестные настроения в Польше вспыхнули с новой силой. Митинг в Варшаве под символичным названием «Открытие сезона» завершился жестким разгоном и задержаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На улицы вышли женщины, выступающие против запрета абортов. Собрались в столице также фермеры, предприниматели и антифашисты. После того, как правоохранители попытались преградить путь многочисленной толпе, начались стычки.
В стражей порядка полетели снежки и различные предметы. В ответ те применили слезоточивый газ. Под удар попали и журналисты. Так, например, фотограф местной газеты подвергся обстрелу, даже несмотря на отличительную повязку и пресс-карту на руке.
Демонстрантов вытаскивали из толпы без разбора. С криками «Отпусти» протестующие бросились на помощь задержанному пожилому мужчине.
Правоохранители, не церемонясь, применяли силу: валили активистов на землю, скручивали руки и увозили в участки. Задержаны более 10 человек.