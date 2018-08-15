Почти 50 человек стали жертвами атаки боевиков на военную базу в Афганистане

Новости Афганистана. Почти полсотни человек погибли в результате атаки боевиков на военную базу в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нападение террористы осуществили в провинции Баглан.

Среди жертв оказались военные и полицейские.

Это уже вторая крупная атака за последние несколько дней. Накануне была захвачена база в провинции Фарьяб. Поступали сообщения, что несколько десятков солдат были взяты в плен. Их судьба до сих пор неизвестна.