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Почти 50 человек стали жертвами атаки боевиков на военную базу в Афганистане

15 августа 2018 13:03
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Новости Афганистана. Почти полсотни человек погибли в результате атаки боевиков на военную базу в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нападение террористы осуществили в провинции Баглан.

Почти 50 человек стали жертвами атаки боевиков на военную базу в Афганистане -1

Среди жертв оказались военные и полицейские.

Это уже вторая крупная атака за последние несколько дней. Накануне была захвачена база в провинции Фарьяб. Поступали сообщения, что несколько десятков солдат были взяты в плен. Их судьба до сих пор неизвестна.

# Теракт # Фотофакт

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