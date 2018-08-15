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Красочные шествия и торжественные церемонии. Индия и Южная Корея празднуют национальные праздники

15 августа 2018 13:10
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Сразу два государства отмечают 15 августа национальные праздники – Индия и Республика Корея. Жители Южной Кореи устраивают торжества в честь Дня освобождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красочные шествия и торжественные церемонии. Индия и Южная Корея празднуют национальные праздники-1

Красочные шествия и торжественные церемонии. Индия и Южная Корея празднуют национальные праздники-3

Красочные шествия в Индии посвящены Дню Независимости.

Красочные шествия и торжественные церемонии. Индия и Южная Корея празднуют национальные праздники-6

Красочные шествия и торжественные церемонии. Индия и Южная Корея празднуют национальные праздники-8

По традиции, самые масштабные церемонии проходят в столицах государств.

Лидеров обоих государств с национальными праздниками поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Фестиваль # Фотофакт

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