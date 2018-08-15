Красочные шествия и торжественные церемонии. Индия и Южная Корея празднуют национальные праздники

Сразу два государства отмечают 15 августа национальные праздники – Индия и Республика Корея. Жители Южной Кореи устраивают торжества в честь Дня освобождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сразу два государства отмечают 15 августа национальные праздники – Индия и Республика Корея. Жители Южной Кореи устраивают торжества в честь Дня освобождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Красочные шествия в Индии посвящены Дню Независимости.
По традиции, самые масштабные церемонии проходят в столицах государств.
Лидеров обоих государств с национальными праздниками поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.