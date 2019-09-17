Прямой эфир

В Италии на нефтеперерабатывающем заводе произошёл взрыв и пожар

17 сентября 2019 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. В Италии на нефтеперерабатывающем заводе произошёл взрыв и пожар. Огромный столб черного дыма виден с расстояния в несколько километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии на нефтеперерабатывающем заводе произошёл взрыв и пожар-1

Взрыв был такой силы, что его слышали и в соседних населенных пунктах. На месте происшествия работают десятки пожарных бригад. По предварительной информации, никто не пострадал. Местные власти сообщают, что ситуация находится под контролем.

В Италии на нефтеперерабатывающем заводе произошёл взрыв и пожар-4

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Афганистане в результате серии взрывов погибли более 20 человек
17 сентября 2019 10:45

В Афганистане в результате серии взрывов погибли более 20 человек

В Израиле впервые проходят повторные всеобщие парламентские выборы
17 сентября 2019 08:36

В Израиле впервые проходят повторные всеобщие парламентские выборы

Ураган «Умберто» усилился до первой категории опасности
17 сентября 2019 07:23

Ураган «Умберто» усилился до первой категории опасности