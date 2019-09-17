Новости Италии. В Италии на нефтеперерабатывающем заводе произошёл взрыв и пожар. Огромный столб черного дыма виден с расстояния в несколько километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв был такой силы, что его слышали и в соседних населенных пунктах. На месте происшествия работают десятки пожарных бригад. По предварительной информации, никто не пострадал. Местные власти сообщают, что ситуация находится под контролем.