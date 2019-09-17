В Афганистане в результате серии взрывов погибли более 20 человек

Новости Афганистана. Серия взрывов прогремела в Афганистане: более 20-ти человек погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще свыше 30 получили ранения. Все произошло недалеко от места, где собрались представители избирательной кампании президента страны.

Взрыв раздался в тот момент, когда лидер Афганистана выступал перед сторонниками. Позже выяснилось: взрывное устройство привел в действие смертник на мотоцикле. Глава государства не пострадал. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.