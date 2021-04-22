В Италии арестован сообщник террориста, совершившего нападение в Ницце в 2016 году

Новости Италии. В Италии арестован сообщник террориста, совершившего крупное нападение в Ницце в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28-летнего албанца задержали на юге страны.

По информации правоохранителей, именно он снабдил террориста оружием.

Напомним, пять лет назад, когда французы праздновали День взятия Бастилии, грузовик протаранил толпу людей на Английской набережной. Жертвами атаки стали 86 человек, в том числе 37 иностранцев. Еще более 430 пострадали. Террориста ликвидировали на месте. На арест его сообщника был выдан европейский ордер.