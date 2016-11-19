В Перу открывается саммит глав правительств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества

Новости Перу. Внимание мировых СМИ ближайших два дня сосредоточено на Перу. В столице – Лиме открывается саммит глав и правительств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Лидеры 20 государств будут обсуждать актуальные международные проблемы и искать способы возобновить рост мировой торговли.

В городе усилена охрана. Центральные улицы Лимы занимают полицейские и солдаты Национальной гвардии.

Всё, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие в городе.

На саммит соберутся представители стран, производящих больше половины всего мирового валового продукта, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.