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В Перу открывается саммит глав правительств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества

19 ноября 2016 11:36
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Новости Перу. Внимание мировых СМИ ближайших два дня сосредоточено на Перу. В столице – Лиме открывается саммит глав и правительств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Лидеры 20 государств будут обсуждать актуальные международные проблемы и искать способы возобновить рост мировой торговли.

В городе усилена охрана. Центральные улицы Лимы занимают полицейские и солдаты Национальной гвардии.

Всё, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие в городе.

На саммит соберутся представители стран, производящих больше половины всего мирового валового продукта, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Международная политика

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