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В Испании вспышка листериоза: опасная бактерия была обнаружена в полуфабрикатах

13 сентября 2019 08:56
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Новости Испании. Новая санитарная угроза объявлена в Испании из-за вспышки листериоза,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бактерию специалисты обнаружили в продукции ещё одной компании.

В Испании вспышка листериоза: опасная бактерия была обнаружена в полуфабрикатах-1

Не менее 7 человек, употреблявших в пищу полуфабрикаты этого производителя, доставлены в больницу.

В качестве меры безопасности вся продукция фирмы была изъята, работа фабрики, находящейся в провинции Малага, временно приостановлена.

В Испании вспышка листериоза: опасная бактерия была обнаружена в полуфабрикатах-4

Напомним, общенациональная санитарная тревога из-за листериоза в автономном сообществе Андалусия была объявлена в стране 20 августа. В общей сложности были подтверждены более 200 случаев заражения, несколько человек погибли.

# Кишечные инфекции # Фотофакт

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