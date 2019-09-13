В Испании вспышка листериоза: опасная бактерия была обнаружена в полуфабрикатах

Новости Испании. Новая санитарная угроза объявлена в Испании из-за вспышки листериоза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бактерию специалисты обнаружили в продукции ещё одной компании.

Не менее 7 человек, употреблявших в пищу полуфабрикаты этого производителя, доставлены в больницу.

В качестве меры безопасности вся продукция фирмы была изъята, работа фабрики, находящейся в провинции Малага, временно приостановлена.