В Испании вспышка листериоза: опасная бактерия была обнаружена в полуфабрикатах

Новости Испании. Новая санитарная угроза объявлена в Испании из-за вспышки листериоза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бактерию специалисты обнаружили в продукции ещё одной компании.
Новости Испании. Новая санитарная угроза объявлена в Испании из-за вспышки листериоза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бактерию специалисты обнаружили в продукции ещё одной компании.
Не менее 7 человек, употреблявших в пищу полуфабрикаты этого производителя, доставлены в больницу.
В качестве меры безопасности вся продукция фирмы была изъята, работа фабрики, находящейся в провинции Малага, временно приостановлена.
Напомним, общенациональная санитарная тревога из-за листериоза в автономном сообществе Андалусия была объявлена в стране 20 августа. В общей сложности были подтверждены более 200 случаев заражения, несколько человек погибли.