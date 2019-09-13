Во время религиозного фестиваля в Индии утонули 11 человек

Новости Индии. Не менее 11 человек утонули во время религиозного фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что лодка с верующими перевернулась во время выполнения обряда. Из 16 человек удалось спасти 5.
Новости Индии. Не менее 11 человек утонули во время религиозного фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что лодка с верующими перевернулась во время выполнения обряда. Из 16 человек удалось спасти 5.
Сейчас в Бхопале, столице центрального штата Мадхья-Прадеш, где произошла трагедия, ведётся поисково-спасательная операция.
Фестиваль Ганеш Чатуртхи, который длится 10 дней, – один из самых важных для индусов. Он посвящен богу мудрости и изобилия, который изображается с туловищем человека и головой слона.