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Во время религиозного фестиваля в Индии утонули 11 человек

13 сентября 2019 08:27
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Новости Индии. Не менее 11 человек утонули во время религиозного фестиваля,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Стало известно, что лодка с верующими перевернулась во время выполнения обряда. Из 16 человек удалось спасти 5.

Во время религиозного фестиваля в Индии утонули 11 человек-1

Сейчас в Бхопале, столице центрального штата Мадхья-Прадеш, где произошла трагедия, ведётся поисково-спасательная операция.

Во время религиозного фестиваля в Индии утонули 11 человек-4

Фестиваль Ганеш Чатуртхи, который длится 10 дней, – один из самых важных для индусов. Он посвящен богу мудрости и изобилия, который изображается с туловищем человека и головой слона.

Во время религиозного фестиваля в Индии утонули 11 человек-7

# Несчастный случай # Фотофакт

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