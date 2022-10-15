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В Испании протестуют пенсионеры. Людям надоело сводить концы с концами

15 октября 2022 15:51
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Новости Испании. Тысячи пенсионеров Мадрида с плакатами и транспарантами прошли по главной улице столицы. Люди требуют, чтобы отныне минимальная пенсия составляла порядка 60 % от средней заработной платы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании протестуют пенсионеры. Людям надоело сводить концы с концами-1

Несмотря на то, что сегодня инфляция в Испании больше не бьет рекорды – она остается стабильно высокой, и это приносит жителям не меньшие проблемы. Потребительские цены в стране выросли на 9 %. Самые большие статьи расходов сегодня – коммунальные услуги и продукты питания. В результате значительная часть пенсионеров Испании вынуждены сводить концы с концами.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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