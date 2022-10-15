В Испании протестуют пенсионеры. Людям надоело сводить концы с концами

Новости Испании. Тысячи пенсионеров Мадрида с плакатами и транспарантами прошли по главной улице столицы. Люди требуют, чтобы отныне минимальная пенсия составляла порядка 60 % от средней заработной платы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что сегодня инфляция в Испании больше не бьет рекорды – она остается стабильно высокой, и это приносит жителям не меньшие проблемы. Потребительские цены в стране выросли на 9 %. Самые большие статьи расходов сегодня – коммунальные услуги и продукты питания. В результате значительная часть пенсионеров Испании вынуждены сводить концы с концами.