В Испании прошла крупная забастовка работников сферы образования

Преподаватели заявляют, что их доходы не соответствуют уровню ответственности и нагрузки, которые они несут. Протестующие требуют улучшения инфраструктуры, обновления учебных материалов и повышения квалификации. Местные власти начали диалог с профсоюзами работников образования, однако пока компромисса нет. Если местные власти не прислушаются к требованиям профсоюзов, то в воскресенье состоится еще одна демонстрация. А уже после этого может начаться бессрочная забастовка.