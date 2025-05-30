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В Испании прошла крупная забастовка работников сферы образования

30 мая 2025 06:00
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В Испании прошла крупная забастовка работников сферы образования. Участие в акции также приняли родители учеников, студенты, представители общественных организаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании прошла крупная забастовка работников сферы образования-2

Преподаватели заявляют, что их доходы не соответствуют уровню ответственности и нагрузки, которые они несут. Протестующие требуют улучшения инфраструктуры, обновления учебных материалов и повышения квалификации. Местные власти начали диалог с профсоюзами работников образования, однако пока компромисса нет. Если местные власти не прислушаются к требованиям профсоюзов, то в воскресенье состоится еще одна демонстрация. А уже после этого может начаться бессрочная забастовка.

# Акции протеста # Новости Испании

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