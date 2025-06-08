Глава СК РФ о теракте с поездом в Брянской области: знали, кого подрывают

В Брянской области террористы взорвали мост, зная, что под ним проезжает пассажирский поезд на Москву, рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом пишет РИА Новости.

В итоге происшествия пострадали 119 человек, семеро погибли.

«Они знали, что это не военный состав, они понимали, что это пассажиры, гражданские лица. Они понимали, что это и родители, и дети, что поезд идет на Москву, что летние каникулы», – сказал он.

В то же самое время в Курской области под товарным локомотивом рухнул другой мост, в результате чего пострадали три члена поездной бригады.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела, обвинив в организации нападений украинские спецслужбы.