ABC: Нацгвардия прибывает в Лос-Анджелес для подавления протестов

Национальная гвардия, отправленная президентом США Дональдом Трампом начала прибывать в Калифорнию для обеспечения общественного порядка из-за беспорядков в городе. Об этом пишет ТАСС.

Около 14:00 по московскому времени были замечены техника и нацгвардейцы около городской администрации. Они будут бороться с протестующими, которые выступают против задержания нелегальным мигрантов.

Ранее Трамп распорядился отправить 2 тыс. военных в Лос-Анджелес. При этом, как отмечает американский телеканал, данное решение было отдано в обход решения губернатора Калифорнии, что стало первым таким случаем с 1965 года.