Прямой эфир

Безпалько: Киев мог отказаться от тел своих солдат из-за удара по имиджу

08 июня 2025 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Безпалько: Киев мог отказаться от тел своих солдат из-за удара по имиджу-0

Возможно, Украина отказалась от сбора тел павших солдат по политическим причинам, боясь навредить своему имиджу, считает политический аналитик Богдан Безпалько. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, признание потерь разрушает миф о незначительности потерь Вооруженных сил Украины и может привести к выплатам родственникам погибших, что негативно отразится на экономике страны.

6 июня Россия приступила к передаче более 6 000 тел погибших и к обмену пленными, но украинская сторона на встречу не пришла, рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ABC: Нацгвардия прибывает в Лос-Анджелес для подавления протестов
08 июня 2025 16:44

ABC: Нацгвардия прибывает в Лос-Анджелес для подавления протестов

Глава СК РФ о теракте с поездом в Брянской области: знали, кого подрывают
08 июня 2025 16:40

Глава СК РФ о теракте с поездом в Брянской области: знали, кого подрывают

Медведев: если Киев не хочет признать реалии в переговорах, получит их на земле
08 июня 2025 16:24

Медведев: если Киев не хочет признать реалии в переговорах, получит их на земле