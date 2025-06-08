Безпалько: Киев мог отказаться от тел своих солдат из-за удара по имиджу

Возможно, Украина отказалась от сбора тел павших солдат по политическим причинам, боясь навредить своему имиджу, считает политический аналитик Богдан Безпалько. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, признание потерь разрушает миф о незначительности потерь Вооруженных сил Украины и может привести к выплатам родственникам погибших, что негативно отразится на экономике страны.

6 июня Россия приступила к передаче более 6 000 тел погибших и к обмену пленными, но украинская сторона на встречу не пришла, рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.