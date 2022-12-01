В Испании посылки с бомбой пришли в офис премьера и Министерство обороны

Новости Испании. В Испании усилили меры безопасности после того, как сегодня, 1 декабря, посылки с бомбой пришли в офис премьера, в Министерство обороны и на базу ВВС страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следователи уже изучают их, как и другие, полученные накануне, пытаясь выяснить их происхождение. Кроме того, устанавливается связь между всеми пакетами. 30 ноября аналогичные посылки получили посольство Украины и испанская компания по производству оружия. Власти страны квалифицировали произошедшее как теракт. Сообщается, что спецслужбы не исключают появления новых взрывоопасных пакетов на различных объектах по всей территории Испании.