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В Испании посылки с бомбой пришли в офис премьера и Министерство обороны

01 декабря 2022 13:27
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Новости Испании. В Испании усилили меры безопасности после того, как сегодня, 1 декабря, посылки с бомбой пришли в офис премьера, в Министерство обороны и на базу ВВС страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании посылки с бомбой пришли в офис премьера и Министерство обороны-1

Следователи уже изучают их, как и другие, полученные накануне, пытаясь выяснить их происхождение. Кроме того, устанавливается связь между всеми пакетами. 30 ноября аналогичные посылки получили посольство Украины и испанская компания по производству оружия. Власти страны квалифицировали произошедшее как теракт. Сообщается, что спецслужбы не исключают появления новых взрывоопасных пакетов на различных объектах по всей территории Испании.

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# Теракт # Педро Санчес # Новости Испании # Фотофакт

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