В Испании объявлен траур по погибшим в результате наводнений

До 95 увеличилось число погибших в результате наводнений в Испании. В стране объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки жителей числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются днем и ночью. Для ликвидации последствий стихии мобилизованы более 2 тысяч военнослужащих, а также гражданская гвардия и национальная полиция. Они эвакуируют жителей, помогают тем, кто попал в водную ловушку. Серьезную поддержку оказывает авиация.

По земле к отдельным районам подобраться просто невозможно. Стихийное бедствие нанесло серьезный урон дорожной инфраструктуре. Прервано не только автомобильное, но также железнодорожное и воздушное сообщение. Кроме того, наблюдаются перебои с электроснабжением.