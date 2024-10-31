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В Испании объявлен траур по погибшим в результате наводнений

31 октября 2024 08:51
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До 95 увеличилось число погибших в результате наводнений в Испании. В стране объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании объявлен траур по погибшим в результате наводнений-2

Десятки жителей числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются днем и ночью. Для ликвидации последствий стихии мобилизованы более 2 тысяч военнослужащих, а также гражданская гвардия и национальная полиция. Они эвакуируют жителей, помогают тем, кто попал в водную ловушку. Серьезную поддержку оказывает авиация. 

По земле к отдельным районам подобраться просто невозможно. Стихийное бедствие нанесло серьезный урон дорожной инфраструктуре. Прервано не только автомобильное, но также железнодорожное и воздушное сообщение. Кроме того, наблюдаются перебои с электроснабжением.

В Испании объявлен траур по погибшим в результате наводнений-4

Эва Дефес, жительница Испании:
Это было тяжело, у нас были кризисные моменты. Особенно во время второго прилива реки, около 2 часов ночи, моя дочь думала, что мы умрем. Она начала плакать, а я ей сказала: нет, не волнуйся, если что, мы поднимемся на крышу.

В Испании объявлен траур по погибшим в результате наводнений-6

Это наводнение в Испании уже назвали сильнейшим за три последних десятилетия. Всего за день в стране выпала годовая норма осадков.

# Природные катаклизмы

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