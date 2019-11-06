В Испании идёт подготовка к парламентским выборам. В Каталонию перебрасывают силовиков

Новости Испании. Испания готовится к парламентским выборам, которые состоятся 10 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для обеспечения безопасности во время голосования в Каталонию переброшено дополнительное количество силовиков. Официальных данных о числе правоохранителей пока нет, но местные СМИ сообщают о 2500 тысячах полицейских и 2000 гражданских гвардейцев. Кроме того, на избирательных участках будут дежурить 8000 каталонских правоохранителей.

Такие усиленные меры безопасности связаны со сложной ситуацией в регионе, где проходят массовые акции протеста. Демонстрации нередко перерастают в ожесточенные столкновения с полицией.

В Барселоне продолжаются протесты против приговора каталонским политикам. Полиция применила водомёты

Манифестации в регионе начались после того, как Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению политиков, которые участвовали в проведении незаконного референдума о независимости Каталонии. Их признали виновными в мятеже.