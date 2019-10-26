В Мадриде прошла акция в поддержку единства Испании

Новости Испании. Тысячи демонстрантов принесли с собой государственные флаги и выступили против независимости Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организатором манифестаций выступила крайне правая партия «Вокс». Акция за единство Испании стала ответной реакцией на митинги за отделение Каталонии, которые ранее потрясли Барселону.

Протесты начались в столице автономного региона после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам.