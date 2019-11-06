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В Эгейском море спасли туристку, которая два дня провела в шлюпке и питалась только кофетами

06 ноября 2019 13:54
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Новости Греции. Два дня в открытом море на одних конфетах. Греческая береговая охрана спасла в Эгейском море туристку из Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина помогала знакомому перегонять яхту из Турции в Грецию. Во время стоянки у одного из островов она решила отправиться на берег на весельной лодке. На обратном пути одно весло упало в воду, а шлюпку сильным ветром унесло в открытое море.

В Эгейском море спасли туристку, которая два дня провела в шлюпке и питалась только кофетами-1

В спасательной операции участвовали шесть судов, вертолет и даже подводный аппарат. Сама туристка, будучи опытным мореходом, не теряла времени даром. Она укрепила на лодке яркий зеленый пакет и зеркальце, а на борту написала свой телефон и адрес в Новой Зеландии – на случай, если помощь придет слишком поздно. С собой у нее был лишь пакетик леденцов и практически не было питья: в больницу ее доставили в состоянии сильного обезвоживания.

В Эгейском море спасли туристку, которая два дня провела в шлюпке и питалась только кофетами-4

# Спасение # Фотофакт

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