В Эгейском море спасли туристку, которая два дня провела в шлюпке и питалась только кофетами

Новости Греции. Два дня в открытом море на одних конфетах. Греческая береговая охрана спасла в Эгейском море туристку из Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина помогала знакомому перегонять яхту из Турции в Грецию. Во время стоянки у одного из островов она решила отправиться на берег на весельной лодке. На обратном пути одно весло упало в воду, а шлюпку сильным ветром унесло в открытое море.