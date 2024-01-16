Кулеба: ВСУ будут воевать лопатами, если прекратятся поставки оружия

В свете недавних событий глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключает, что украинская армия будет вынуждена применять в бою лопаты, если у нее не хватит оружия. Об этом пишет РИА Новости.

«Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами», – заявил Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC News.

Это высказывание было сделано после того, как выяснилось, что американская финансовая помощь Киеву была сокращена. В интервью ABC News Кулеба отметил готовность Украины воевать за свое существование.

Ранее СМИ отметили, что из-за украинского кризиса поддержка Зеленского со стороны США и ЕС ослабевает. Между тем, республиканцы заявили, что не будут поддерживать предложение президента США Джо Байдена о помощи Украине до тех пор, пока не изменятся подходы к охране американских границ.