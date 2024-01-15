В Исландии снова извергается вулкан

Медленно текущая расплавленная горная порода к середине дня в воскресенье, 14 января, подошла на несколько десятков метров к окраине Гриндавика. Осенью 4 000 его жителей были эвакуированы из-за угрозы извержения. Оно началось 18 декабря, но лава, вопреки опасениям, в тот раз не пошла на поселок. После этого в Гриндавик вернулись около сотни жителей, а теперь их пришлось эвакуировать повторно. Ночью стало известно, что лава поглотила уже не менее десятка домов.