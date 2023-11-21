В Исландии появится барьер для отвода потоков лавы

Барьер для отвода потоков лавы появится в Исландии. Он предназначен для защиты важной инфраструктуры, в том числе электростанции и туристического курорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство заграждения уже началось. Специалисты предупреждают, что извержение вулкана может начаться в любой момент, а потому времени терять нельзя. Впрочем, на возведение стены в любом случае понадобится примерно полтора месяца. А пока власти эвакуировали всех жителей Гриндавика – это 4 000 человек. При извержении магма в первую очередь дойдет до этого города.