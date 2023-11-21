Эстония намерена приобрести боеприпасы на 500 млн евро

Эстония твердо встала на путь милитаризации. Страна намерена приобрести боеприпасы на 500 млн евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, это план на ближайшие 7 лет.

Известно, что большая часть средств, выделенных на военные закупки, пойдет на 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. В Таллине об этом говорят с гордостью. Министр обороны Эстонии отметил, что страна является «крупнейшим покупателем боеприпасов в Европе». Впрочем, эксперты полагают, что такие дорогостоящие покупки сильно ударят по государственной казне.