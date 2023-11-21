Прямой эфир

Эстония намерена приобрести боеприпасы на 500 млн евро

21 ноября 2023 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эстония твердо встала на путь милитаризации. Страна намерена приобрести боеприпасы на 500 млн евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, это план на ближайшие 7 лет.

Эстония намерена приобрести боеприпасы на 500 млн евро-1

Известно, что большая часть средств, выделенных на военные закупки, пойдет на 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. В Таллине об этом говорят с гордостью. Министр обороны Эстонии отметил, что страна является «крупнейшим покупателем боеприпасов в Европе». Впрочем, эксперты полагают, что такие дорогостоящие покупки сильно ударят по государственной казне.

# Оружие и боеприпасы # Новости Эстонии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Египете разработали документ по устранению дисбаланса в поступлении гумпомощи в сектор Газа
21 ноября 2023 19:40

В Египете разработали документ по устранению дисбаланса в поступлении гумпомощи в сектор Газа

В Бразилии объявлено ЧП из-за наводнений – есть жертвы
21 ноября 2023 19:00

В Бразилии объявлено ЧП из-за наводнений – есть жертвы

Словацкие перевозчики заблокировали движение на границе с Украиной
21 ноября 2023 18:59

Словацкие перевозчики заблокировали движение на границе с Украиной