Прямой эфир

Нидерланды потратят 750 млн евро на размещения беженцев – местные СМИ

21 ноября 2023 19:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нидерланды планируют потратить 750 млн евро на размещения беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О планах центрального агентства по приему соискателей убежища сообщила местная газета.

Нидерланды потратят 750 млн евро на размещения беженцев – местные СМИ-1

Приток переселенцев увеличивается. А вот мест для их размещения больше не становится. Построить их проблематично: особенно на фоне экономических трудностей. Поэтому в Нидерландах решено размещать беженцев на судах. Платить аренду будет государство. По мнению властей, пока это единственное решение. Поскольку законопроект, который обяжет муниципалитеты создавать места для приема нуждающихся, пока находится только на стадии рассмотрения.

# Международная политика # Новости Нидерландов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эстония намерена приобрести боеприпасы на 500 млн евро
21 ноября 2023 19:41

Эстония намерена приобрести боеприпасы на 500 млн евро

В Египете разработали документ по устранению дисбаланса в поступлении гумпомощи в сектор Газа
21 ноября 2023 19:40

В Египете разработали документ по устранению дисбаланса в поступлении гумпомощи в сектор Газа

В Бразилии объявлено ЧП из-за наводнений – есть жертвы
21 ноября 2023 19:00

В Бразилии объявлено ЧП из-за наводнений – есть жертвы