Нидерланды потратят 750 млн евро на размещения беженцев – местные СМИ

Приток переселенцев увеличивается. А вот мест для их размещения больше не становится. Построить их проблематично: особенно на фоне экономических трудностей. Поэтому в Нидерландах решено размещать беженцев на судах. Платить аренду будет государство. По мнению властей, пока это единственное решение. Поскольку законопроект, который обяжет муниципалитеты создавать места для приема нуждающихся, пока находится только на стадии рассмотрения.