В Египете разработали документ по устранению дисбаланса в поступлении гумпомощи в сектор Газа

Этот документ направлен на устранение существующего дисбаланса в поступлении гуманитарной помощи в сектор Газа. О катастрофической ситуации там сообщают многие международные организации. В первую очередь, ООН. Ее специалисты заявили, что сегодня более 2 миллионов жителей палестинского региона нуждаются в немедленной продовольственной помощи. Ранее ее получили около 500 тысяч человек. По заявлениям ООН, в сектор Газа по-прежнему поступает лишь 10 % необходимого продовольствия, и так продолжается полтора месяца. Столько длится конфликт на Ближнем Востоке, жертвами которого уже стали свыше 13 тысяч человек.