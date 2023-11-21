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В Египете разработали документ по устранению дисбаланса в поступлении гумпомощи в сектор Газа

21 ноября 2023 19:40
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Египет разработал новый проект резолюции по ближневосточному конфликту, который будет представлен Совету Безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египете разработали документ по устранению дисбаланса в поступлении гумпомощи в сектор Газа-1

Этот документ направлен на устранение существующего дисбаланса в поступлении гуманитарной помощи в сектор Газа. О катастрофической ситуации там сообщают многие международные организации. В первую очередь, ООН. Ее специалисты заявили, что сегодня более 2 миллионов жителей палестинского региона нуждаются в немедленной продовольственной помощи. Ранее ее получили около 500 тысяч человек. По заявлениям ООН, в сектор Газа по-прежнему поступает лишь 10 % необходимого продовольствия, и так продолжается полтора месяца. Столько длится конфликт на Ближнем Востоке, жертвами которого уже стали свыше 13 тысяч человек.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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