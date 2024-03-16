Испанские фермеры намерены прекратить грузовое сообщение с Германией
Беларусь может не беспокоиться о своей продовольственной безопасности, чего не скажешь о соседних странах. С учетом сельскохозяйственной политики властей ЕС, которая буквально связала фермеров по рукам и ногам, не давая им нормально работать, не исключено, что очень скоро полки европейских продуктовых магазинов опустеют, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне угрозы мирового продовольственного кризиса такое отношение еврочиновников к ситуации граничит уже даже не с безразличием, а скорее с безумием.
С начала января европейские аграрии обивают пороги администраций, министерств и ведомств своих стран. Они просят о помощи для сельхозсектора, но тщетно. Не добившись реакции мирными демонстрациями, фермеры решили действовать радикально. Тысячи протестующих со всей Испании двинулись колоннами в Мадрид. На основных автострадах страны уже образуются заторы, некоторые и вовсе заблокированы. Масштабные митинги в центре столицы фермеры анонсировали и на завтра, 17 марта. Профсоюзы планируют привлечь около 10 тысяч аграриев.
А в Польше отчаявшиеся работники отрасли осаждают уже не только украинскую границу, но и КПП на рубежах с европейскими соседями. Они продолжают блокировать погранпереходы со Словакией, а с завтрашнего дня намерены прекратить грузовое сообщение и с Германией. Все для того, чтобы быть услышанными и добиться от властей каких-то действий. Но демократия дала трещину. Вместо того чтобы вести диалог с протестующими, власти выводят против них силовиков с дубинками и водометами.