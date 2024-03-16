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Глава финского МИД призвала не исключать возможность размещения войск в Украине

16 марта 2024 16:48
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Искать решение проблемы с сельским хозяйством западным политикам просто некогда – все внимание сконцентрировано на Украине. Еврочиновники открыто говорят о возможной отправке войск на помощь ВСУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава финского МИД призвала не исключать возможность размещения войск в Украине-1

С подобным заявлением выступила глава финского МИД в интервью американскому изданию. Она призвала не исключать возможность размещения военного контингента на территории Украины в долгосрочной перспективе, поскольку пока неизвестно, как будет развиваться ситуация в регионе. Реакции на слова главы финского ведомства пока не последовало.

Глава финского МИД призвала не исключать возможность размещения войск в Украине-4

Но стоит напомнить, что недавно схожее заявление французского президента спровоцировало серьезный кризис в отношениях между участниками Альянса, а власти стран объединения поспешили опровергнуть эту информацию.

# Международная политика

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