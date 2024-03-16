Глава финского МИД призвала не исключать возможность размещения войск в Украине

Искать решение проблемы с сельским хозяйством западным политикам просто некогда – все внимание сконцентрировано на Украине. Еврочиновники открыто говорят о возможной отправке войск на помощь ВСУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С подобным заявлением выступила глава финского МИД в интервью американскому изданию. Она призвала не исключать возможность размещения военного контингента на территории Украины в долгосрочной перспективе, поскольку пока неизвестно, как будет развиваться ситуация в регионе. Реакции на слова главы финского ведомства пока не последовало.