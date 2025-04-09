Прокурор просит 6 лет колонии для генерала Ивана Попова

6 лет лишения свободы с пребыванием в колонии общего режима запрашивает гособвинение для бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС.

Дело об особо крупном мошенничестве рассматривается в Тамбовском гарнизонном военном суде. Также прокурор просит суд о лишении Попова звания генерал-майора и о назначении ему штрафа – 800 тысяч российских рублей.