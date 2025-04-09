Прямой эфир

Прокурор просит 6 лет колонии для генерала Ивана Попова

09 апреля 2025 12:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

6 лет лишения свободы с пребыванием в колонии общего режима запрашивает гособвинение для бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор просит 6 лет колонии для генерала Ивана Попова-1

Фото: Pinterest

Дело об особо крупном мошенничестве рассматривается в Тамбовском гарнизонном военном суде. Также прокурор просит суд о лишении Попова звания генерал-майора и о назначении ему штрафа – 800 тысяч российских рублей.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Возможные санкции ЕС против удобрений из РФ – безумие – журналист Христофору
09 апреля 2025 12:30

Возможные санкции ЕС против удобрений из РФ – безумие – журналист Христофору

Microsoft обошла Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире
09 апреля 2025 11:47

Microsoft обошла Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире

В Кремле считают недопустимым задержание российского дипломата во Франции – Песков
09 апреля 2025 10:50

В Кремле считают недопустимым задержание российского дипломата во Франции – Песков