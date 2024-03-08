Макрон введет войска в Украину при прорыве РФ к Киеву и Одессе

Французский лидер Эммануэль Макрон подготавливает общество к тому, что в случае продвижения фронта в сторону Одессы и Киева в Украину могут войти французские войска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на BFMTV.

По мнению Фабьен Русселя, лидера французской партии коммунистов, Макрон не утверждает, что россияне будут наступать на Одессу и Киев, но он подготавливает общественность к возможной интервенции Франции в этот конфликт, говоря: "Если фронт продвинется к Одессе или Киеву, что мы будем делать?». Однако Руссель предупредил, что не стоит играть на страхах французов.