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В Литве задержали группу мигрантов, устроивших подкоп под забором на границе

10 апреля 2026 19:48
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Дорогостоящая система защиты литовской границы оказалась бессильна перед обычным подкопом. Группа из 30 мигрантов из Ирака, Афганистана и Пакистана смогла проникнуть на территорию Литвы, вырыв туннель под заграждением возле деревни Баравикинес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Камеры наблюдения засняли, как из земли один за другим появлялись люди в нескольких шагах от ограждения. Сотрудники охраны задержали не всех нарушителей, нескольким удалось уйти. Кроме мигрантов, под стражу взяли троих сопровождающих, среди которых двое граждан Украины и один выходец из Грузии. 

Позже в Клайпеде задержали еще двух человек, гражданина Азербайджана и литовца, которых подозревают в организации канала незаконной миграции. Хотя следов участия белорусской стороны в этой схеме не обнаружено, Вильнюс, скорее всего, снова заговорит о гибридной угрозе. 

Аналитики уверены, это станет очередным поводом для запроса нового финансирования от Брюсселя, хотя инцидент наглядно показал, что сотни миллионов евро инвестиций не гарантируют безопасности от элементарных садовых инструментов.

# Новости Литвы # Граница

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