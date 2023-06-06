В Чикаго показали скелет крупнейшего в мире хищного динозавра. Его длина 14 метров

Новости США. Музей в Чикаго представил публике скелет крупнейшего в мире хищного динозавра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его длина 14 метров. А ходил он по земле примерно 95 миллионов лет назад. Изготовили скелет в Италии из окаменелостей, найденных в Сахаре. Разместился новый подопечный музея прямо на входе. Так что пройти мимо не получится даже при желании. Хотя, конечно, именно динозавры в основном и становятся поводом заглянуть в этот чикагский музей.