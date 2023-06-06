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В Чикаго показали скелет крупнейшего в мире хищного динозавра. Его длина 14 метров

06 июня 2023 09:05
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Новости США. Музей в Чикаго представил публике скелет крупнейшего в мире хищного динозавра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его длина 14 метров. А ходил он по земле примерно 95 миллионов лет назад. Изготовили скелет в Италии из окаменелостей, найденных в Сахаре. Разместился новый подопечный музея прямо на входе. Так что пройти мимо не получится даже при желании. Хотя, конечно, именно динозавры в основном и становятся поводом заглянуть в этот чикагский музей.

В Чикаго показали скелет крупнейшего в мире хищного динозавра. Его длина 14 метров-1

Джулиан Сиггерс, директор музея:
Динозавры – это шаг в науку. Мы хотим, чтобы люди заинтересовались миром природы. Надеемся, это будет познавательно.

В Чикаго показали скелет крупнейшего в мире хищного динозавра. Его длина 14 метров-4

Раньше увидеть его можно было только на страницах в учебнике. А теперь познакомиться с ним поближе есть возможность у жителей и гостей штата Иллинойс. Сотрудники музея надеются, что редкий экземпляр не просто удивит посетителей, но и заинтересует их с научной точки зрения.

# Музеи # Новости США # Фотофакт

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