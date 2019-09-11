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Правительство Джузеппе Конте получило вотум доверия в сенате

11 сентября 2019 08:15
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Новости Италии. Новый кабинет министров Италии во главе с премьером Джузеппе Конте получил вотум доверия в сенате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пользу нового состава правительства высказались 169 политиков. Против – 133.

Правительство Джузеппе Конте получило вотум доверия в сенате-1

Голосование в сенате стало последним формальным шагом в процессе утверждения кабинета, сформированного на основе нового правящего большинства в составе бывших политических оппонентов «Движения «5 звезд» и Демократической партии.

Правительство Джузеппе Конте получило вотум доверия в сенате-4

Теперь новый кабмин может приступать к своим обязанностям.

# Международная политика # Джузеппе Конте # Фотофакт

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