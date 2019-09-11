Правительство Джузеппе Конте получило вотум доверия в сенате

Новости Италии. Новый кабинет министров Италии во главе с премьером Джузеппе Конте получил вотум доверия в сенате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пользу нового состава правительства высказались 169 политиков. Против – 133.
Новости Италии. Новый кабинет министров Италии во главе с премьером Джузеппе Конте получил вотум доверия в сенате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пользу нового состава правительства высказались 169 политиков. Против – 133.
Голосование в сенате стало последним формальным шагом в процессе утверждения кабинета, сформированного на основе нового правящего большинства в составе бывших политических оппонентов «Движения «5 звезд» и Демократической партии.
Теперь новый кабмин может приступать к своим обязанностям.