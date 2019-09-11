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Трагедия для всего человечества. В мире вспоминают жертв 11 сентября

11 сентября 2019 06:53
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Новости США.18 лет назад в США произошёл самый громкий в истории человечества теракт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия для всего человечества. В мире вспоминают жертв 11 сентября-1

Эта трагедия стала всеобщей болью и горем, ведь в результате атак погибли граждане 92 государств – без малого три тысячи человек. В их числе оказалась и наша соотечественница.

Трагедия для всего человечества. В мире вспоминают жертв 11 сентября-4

11 сентября 2001 года боевики захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Два были направлены в башни Всемирного торгового центра. Один – в здание Пентагона. Четвёртый самолёт упал в поле.

Трагедия для всего человечества. В мире вспоминают жертв 11 сентября-7

Чтобы вспомнить имена всех погибших от рук террористов, сегодня у мемориала в Нью-Йорке соберутся десятки тысяч человек.

Трагедия для всего человечества. В мире вспоминают жертв 11 сентября-10

В 15:46 по минскому времени, ровно в тот момент, когда первый самолёт врезался в одну из башен-близнецов, вся страна на минуту погрузится в молчание.

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# Теракт 11 сентября 2001 года # Фотофакт

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