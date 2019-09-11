Трагедия для всего человечества. В мире вспоминают жертв 11 сентября

Новости США.18 лет назад в США произошёл самый громкий в истории человечества теракт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта трагедия стала всеобщей болью и горем, ведь в результате атак погибли граждане 92 государств – без малого три тысячи человек. В их числе оказалась и наша соотечественница.

11 сентября 2001 года боевики захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Два были направлены в башни Всемирного торгового центра. Один – в здание Пентагона. Четвёртый самолёт упал в поле.

Чтобы вспомнить имена всех погибших от рук террористов, сегодня у мемориала в Нью-Йорке соберутся десятки тысяч человек.