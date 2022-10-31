В Латвии под покровом ночи снесли памятник красноармейцам

Новости Латвии. В Латвии продолжается кампания по уничтожению советских памятников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Даугавпилсе под покровом ночи снесли памятник красноармейцам, освобождавшим страну от немецко-фашистских захватчиков. Накануне власти города закрыли доступ к монументу, но люди все равно устроили акцию протеста против демонтажа. Полиция разогнала митингующих и задержала около 40 активистов.