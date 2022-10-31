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В Латвии под покровом ночи снесли памятник красноармейцам

31 октября 2022 11:49
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Новости Латвии. В Латвии продолжается кампания по уничтожению советских памятников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии под покровом ночи снесли памятник красноармейцам-1

В Даугавпилсе под покровом ночи снесли памятник красноармейцам, освобождавшим страну от немецко-фашистских захватчиков. Накануне власти города закрыли доступ к монументу, но люди все равно устроили акцию протеста против демонтажа. Полиция разогнала митингующих и задержала около 40 активистов.

# Памятники # Новости Латвии # Фотофакт

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