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Туристам запретили ночевать на Симиланских островах около Пхукета

10 октября 2018 09:11
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Новости Таиланда. Туристам запретили ночевать на Симиланских островах около Пхукета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристам запретили ночевать на Симиланских островах около Пхукета-1

Ограничения, которые вступают в силу 11 октября, ввел департамент национальных парков и охраны природных ресурсов Таиланда. Исключение сделают лишь для туристических судов, предназначенных для глубоководных погружений с аквалангом.

Такие меры связаны с ухудшением экологии в регионе. Наибольшую обеспокоенность властей вызывает состояние коралловых рифов и животного мира в прибрежных водах.

Туристам запретили ночевать на Симиланских островах около Пхукета-4

# Туризм # Фотофакт

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