В Индии пассажирский автобус рухнул в ущелье: не менее 7 человек погибли

Новости Индии. Не менее 7 человек стали жертвами ДТП на севере Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В штате Химачал-Прадеш пассажирский автобус упал в ущелье. В ходе поисково-спасательных работ специалистам удалось вынести из-под обломков транспортного средства 20 человек. Многие из них получили серьезные ранения. Все пострадавшие находятся в близлежащей больнице под присмотром медиков.

Дорожные службы и полиция выясняют обстоятельства аварии.