Прямой эфир

В Индии пассажирский автобус рухнул в ущелье: не менее 7 человек погибли

01 июня 2018 11:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Не менее 7 человек стали жертвами ДТП на севере Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии пассажирский автобус рухнул в ущелье: не менее 7 человек погибли-1

В штате Химачал-Прадеш пассажирский автобус упал в ущелье. В ходе поисково-спасательных работ специалистам удалось вынести из-под обломков транспортного средства 20 человек. Многие из них получили серьезные ранения. Все пострадавшие находятся в близлежащей больнице под присмотром медиков.

Дорожные службы и полиция выясняют обстоятельства аварии.

# Авария

Другие новости рубрики

Все новости
К ЧП привёл химический опыт. В Иркутске при пожаре в ТЦ пострадали 8 детей
01 июня 2018 11:00

К ЧП привёл химический опыт. В Иркутске при пожаре в ТЦ пострадали 8 детей

«Он попросту выбьет дверь»: соцсети покорил кот-качок (видеофакт)
01 июня 2018 10:04

«Он попросту выбьет дверь»: соцсети покорил кот-качок (видеофакт)

В Малайзии задержали 15 человек, которые могут быть причастны к подготовке терактов в день выборов
01 июня 2018 09:09

В Малайзии задержали 15 человек, которые могут быть причастны к подготовке терактов в день выборов