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В Малайзии задержали 15 человек, которые могут быть причастны к подготовке терактов в день выборов

01 июня 2018 09:09
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Новости Малайзии. Полиция Малайзии задержала 15 человек, предположительно планировавших атаки в день всеобщих выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе операции в пяти штатах страны были задержаны шесть граждан Малайзии, шесть филиппинцев, супружеская пара из Северной Африки и один гражданин Бангладеш. По данным правоохранителей, злоумышленники готовили нападения с использованием взрывчатки в торговых центрах. Есть подозрения, что готовился и автомобильный наезд на людей в избирательном участке.

В Малайзии задержали 15 человек, которые могут быть причастны к подготовке терактов в день выборов-1

# Терроризм # Фотофакт

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