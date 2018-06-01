В Малайзии задержали 15 человек, которые могут быть причастны к подготовке терактов в день выборов

Новости Малайзии. Полиция Малайзии задержала 15 человек, предположительно планировавших атаки в день всеобщих выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе операции в пяти штатах страны были задержаны шесть граждан Малайзии, шесть филиппинцев, супружеская пара из Северной Африки и один гражданин Бангладеш. По данным правоохранителей, злоумышленники готовили нападения с использованием взрывчатки в торговых центрах. Есть подозрения, что готовился и автомобильный наезд на людей в избирательном участке.