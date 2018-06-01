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К ЧП привёл химический опыт. В Иркутске при пожаре в ТЦ пострадали 8 детей

01 июня 2018 11:00
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Новости России. В Иркутске при пожаре в торгово-развлекательном центре пострадали 8 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они с ожогами госпитализированы.

По данным медиков, двое ребят находятся в состоянии средней тяжести.

К ЧП привел химический опыт, который демонстрировали публике в детской игровой комнате. Спиртосодержащая жидкость разлилась и загорелась. Есть данные, что сигнализация в здании не сработала. Все посетители были эвакуированы. На месте продолжают работать пожарные и бригады скорой.

# Пожар # Фотофакт

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