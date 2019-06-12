Новости Индии. В Индии от жары погибли четыре пассажира поезда. ЧП произошло на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда состав подъезжал к станции, один человек потерял сознание.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили тела троих пассажиров, которые погибли от теплового удара. Еще одного доставили в больницу, однако спасти не смогли.

Последние две недели столбики термометров на территории Индии держатся на отметке 45 градусов.