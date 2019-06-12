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В Индии от жары погибли четыре пассажира поезда

12 июня 2019 08:20
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Новости Индии. В Индии от жары погибли четыре пассажира поезда. ЧП произошло на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда состав подъезжал к станции, один человек потерял сознание.

В Индии от жары погибли четыре пассажира поезда-1

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили тела троих пассажиров, которые погибли от теплового удара. Еще одного доставили в больницу, однако спасти не смогли.

Последние две недели столбики термометров на территории Индии держатся на отметке 45 градусов.

В Индии от жары погибли четыре пассажира поезда-4

В Индии от жары погибли четыре пассажира поезда-6

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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