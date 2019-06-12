Украинка торговала боеприпасами в подземном переходе

Новости Украины. В Украине задержали женщину, торговавшую боеприпасами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленница оборудовала точку сбыта в подземном переходе, где ее и арестовали сотрудники Днепровского отдела полиции.

В ходе оперативных мероприятий у 52-летней гражданки были изъяты две гранаты, а при обыске в ее доме правоохранители обнаружили несколько гранатометов. Все улики отправлены на экспертизу.

Как выяснилось, женщина уже была ранее судима за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия. Ей может грозить до 7 лет лишения свободы.