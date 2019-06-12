Прямой эфир

Во Франции заключённый, угрожая ножом, захватил заложников

12 июня 2019 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. В тюрьме французского департамента Орн освободили заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из заключённых, который отбывает длительный срок, угрожая самодельным ножом, захватил стажёра и надзирателя учреждения.

Во Франции заключённый, угрожая ножом, захватил заложников-1

Преступник требовал перевести его в другую тюрьму. Власти направили к месту ЧП сотрудников спецподразделения полиции, которые совместно с администрацией тюрьмы освободили пленников, а заключённого вернули в камеру.

Во Франции заключённый, угрожая ножом, захватил заложников-4

Это далеко не первый подобный инцидент в Конде-сюр-Сарт. Ранее правоохранителям пришлось штурмовать тюрьму, чтобы освободить заложников, которых захватили уголовники.

# Захват заложников # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Чехии
12 июня 2019 08:10

Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Чехии

Украинка торговала боеприпасами в подземном переходе
12 июня 2019 07:18

Украинка торговала боеприпасами в подземном переходе

В Черногории ввели крупные штрафы за неуважение к гербу, флагу и гимну
12 июня 2019 07:10

В Черногории ввели крупные штрафы за неуважение к гербу, флагу и гимну