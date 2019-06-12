Во Франции заключённый, угрожая ножом, захватил заложников

Новости Франции. В тюрьме французского департамента Орн освободили заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из заключённых, который отбывает длительный срок, угрожая самодельным ножом, захватил стажёра и надзирателя учреждения.

Преступник требовал перевести его в другую тюрьму. Власти направили к месту ЧП сотрудников спецподразделения полиции, которые совместно с администрацией тюрьмы освободили пленников, а заключённого вернули в камеру.